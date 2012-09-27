API карт Ramblera

Требуется разработчик, способный переписать JavaScript имеющегося проекта http://vologdainfo.ru на API рамблер-карт.

http://maps.rambler.ru/api/

В частности интересуют страницы (реализация карты) - http://vologdainfo.ru/obrazovanie и http://vologdainfo.ru/house/archangelskaya/7

Внимание!!! - на приведенных мной страницах код расположен как на самой странице, так и в подгружаемом файле http://vologdainfo.ru/modules/mapdefault20.js - его тоже нужно не забыть.

Лично для меня проблемой стало реализовать обработку события в рамблере по click на карте (не нашел). Возможно вы более опытный в этом отношении чем я и разберетесь лучше.

С предложениями не торопитесь, сначала оцените свои силы. Выбираются опытные исполнители, своей заявкой подтверждающие, что готовы переписать скрипт под API рамблера.