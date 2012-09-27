Нужен скрипт, плагин или мини-движок из своей админкой, для мониторинга игровых серверов MInecraft. По функционалу, должен быть похож на этот http://servera-minecraft.ru Прошу указать примерную цену.
API карт Ramblera
Требуется разработчик, способный переписать JavaScript имеющегося проекта http://vologdainfo.ru на API рамблер-карт.
В частности интересуют страницы (реализация карты) - http://vologdainfo.ru/obrazovanie и http://vologdainfo.ru/house/archangelskaya/7
Внимание!!! - на приведенных мной страницах код расположен как на самой странице, так и в подгружаемом файле http://vologdainfo.ru/modules/mapdefault20.js - его тоже нужно не забыть.
Лично для меня проблемой стало реализовать обработку события в рамблере по click на карте (не нашел). Возможно вы более опытный в этом отношении чем я и разберетесь лучше.
С предложениями не торопитесь, сначала оцените свои силы. Выбираются опытные исполнители, своей заявкой подтверждающие, что готовы переписать скрипт под API рамблера.
Заявки фрилансеров
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