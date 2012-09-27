Создать цель для Яндекс.Метрики

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Закрытнет заявок136 просмотров

Доброго времени суток!

Имеется сайт: new.itprogress.ru

Сайт работает на UMI, туда прикручен онлайн-консультант (JivoSite).

Задача: в целях мониторинга конверсии настроить цель в Яндекс.Метрике таким образом, чтобы обращение посетителя к онлайн-консультанту являлось достижением цели.

Называйте сроки и цену, господа!

13 лет назад
war3x
33 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров