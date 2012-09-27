Требуется написать систему тренировки слов с помощью набора из 6 игр. Все детали подробно описаны во вложении. Срок - 3-4 дня.
Оплата-доставка в магазине на Joomla
Дано: магазин, работающий на Tienda (Joomla), Версия: 0.8.0.
Надо: доделать оформление заказа (все шаги после корзины). Сейчас есть только подключенный модуль робокассы.
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Формы и методы оплаты:
- наличные курьеру
- наложенным платежом через почту россии
- предоплата через сбербанка
- робокасса
- безналичная оплата
Доставка:
- курьером по Москве
– до 3000 р – 250 р.
– свыше 3000 р – бесплатно
- по россии
– по предоплате – бесплатно (почта россии)
– до 3000 р. – согласно тарифам почты россии
– от 3000 р. – бесплатно (почта россии)
– иные почтовые службы – согласно тарифам данных почтовых служб.
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На выходе для сбербанка и почты получаем квитанции для распечатывания, для безналичного расчета форму для ввода реквизитов.
Просьба указывать стоимость и сроки.
Заявки фрилансеров
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