Поменять цены на сайте

Сколько будет стоить обновление меню (изменить цены) на сайте ковер-пермь.рф и в какие сроки?

Также есть меню с картинками в формате пдф. Если Вы можете достать из документа картинки и разместить на сайте аналогичным образом - то напишите, сколько это будет стоить и сроки.