Поменять цены на сайте

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Закрыт8 заявок159 просмотров

Сколько будет стоить обновление меню (изменить цены) на сайте ковер-пермь.рф и в какие сроки?

Также есть меню с картинками в формате пдф. Если Вы можете достать из документа картинки и разместить на сайте аналогичным образом - то напишите, сколько это будет стоить и сроки.

13 лет назад
LopatinaEvgenia
Евгения 
34 года
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад

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Нет заявок фрилансеров