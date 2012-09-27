Требуется написать систему тренировки слов с помощью набора из 6 игр. Все детали подробно описаны во вложении. Срок - 3-4 дня.
Поменять цены на сайте
Сколько будет стоить обновление меню (изменить цены) на сайте ковер-пермь.рф и в какие сроки?
Также есть меню с картинками в формате пдф. Если Вы можете достать из документа картинки и разместить на сайте аналогичным образом - то напишите, сколько это будет стоить и сроки.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $350
Доброе утро господа. Нужны услуги специалиста по системе CMS Prestashop. Интересует качественная работа которую вы с гордостью сможете показать своим коллегам и заказчикам. Оплата по этапная ...Закрыт13 лет назад
Добрый день, уважаемые фрилансеры, ищу 1С Битрикс программиста для доработки сайта. Пишите на почту, либо оставляйте свои заявки на сайте.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Требуется установить модуль для показа объектов с координатами на картах по аналогии как это реализовано на Яндексе (слева адреса-справа карты; все интерактивное)Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужен человек знающий хорошо вордпресс, html, php и немного фотошоп. есть уже готовая тема, ее нужно местами видоизменить, и в течении 2-3х дней делать изменения, которые будет давать не тихнический человек. об ...Завершен13 лет назад
- $50
Необходимо сделать ряд небольших доработок сайта на HostCMS. -замена иконки сайта -слайдшоу на главной странице При знании HostCMS вопрос пары часов.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $100
Привет! Есть ТЗ, на Битрикс нужно допилить фишку одну. Импорт каталога. дополнительная задача в рамках разработки проекта. На сайт необходимо загружать список товаров из 1С см. файл offers.xml Новые ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте! Нужен парсер почтовых индексов городов. Этот парсер должен будет интегрироваться с CMS WP Соответственно инфа должна записаться в базу в виде рубрик и постов. ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $1500
Требуется разработка нишевого решения с системой личных кабинетов, доской объявлений, форумом, платными объявлениями и каталогом организаций, привязкой биллинга (robokassa или qiwi, например). Допускается использование фреймворков. Имеется полное подробное ТЗ.Веб-программирование15 заявокЗакрыт13 лет назад
Чтобы добавить сайт в продвинутые RSS агрегаторы (новотеку, яндекс новости) нужно отредактировать вывод новостей в РСС, сайт на CMS Joomla 1.5. Главная страница нестандартная, плагином "System - RSS in URL Bar" вывожу строчку ...Завершен13 лет назад