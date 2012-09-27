Доработка сайта на HostCMS

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка52 просмотра

Необходимо сделать ряд небольших доработок сайта на HostCMS.

-замена иконки сайта

-слайдшоу на главной странице

При знании HostCMS вопрос пары часов.

13 лет назад
Niphilim
Виталий 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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