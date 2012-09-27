Парсер почтовых индексов

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Закрыт3 заявки79 просмотров

Здравствуйте!

Нужен парсер почтовых индексов городов. Этот парсер должен будет интегрироваться с CMS WP Соответственно инфа должна записаться в базу в виде рубрик и постов.

Вообще замечательно будет, если произойдёт охват всего СНГ

Интересуют сроки и стоимость.

WordPress
13 лет назад
positive_guy
Алексей 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
3 отзыва

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