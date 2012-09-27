Здравствуйте!

Нужен парсер почтовых индексов городов. Этот парсер должен будет интегрироваться с CMS WP Соответственно инфа должна записаться в базу в виде рубрик и постов.

Вообще замечательно будет, если произойдёт охват всего СНГ

Интересуют сроки и стоимость.