Создание портала на PHP

$1500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт15 заявок237 просмотров

Требуется разработка нишевого решения с системой личных кабинетов, доской объявлений, форумом, платными объявлениями и каталогом организаций, привязкой биллинга (robokassa или qiwi, например). Допускается использование фреймворков. Имеется полное подробное ТЗ.

PHP
13 лет назад
wsm
42 года
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров