Чтобы добавить сайт в продвинутые RSS агрегаторы (новотеку, яндекс новости) нужно отредактировать вывод новостей в РСС, сайт на CMS Joomla 1.5. Главная страница нестандартная, плагином "System - RSS in URL Bar" вывожу строчку ...
Создание портала на PHP
Требуется разработка нишевого решения с системой личных кабинетов, доской объявлений, форумом, платными объявлениями и каталогом организаций, привязкой биллинга (robokassa или qiwi, например). Допускается использование фреймворков. Имеется полное подробное ТЗ.
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