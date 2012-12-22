Редактирование вывода RSS на Joomla-сайте

Чтобы добавить сайт в продвинутые RSS агрегаторы (новотеку, яндекс новости) нужно отредактировать вывод новостей в РСС, сайт на CMS Joomla 1.5.

Главная страница нестандартная, плагином "System - RSS in URL Bar" вывожу строчку

В РСС-ленте нужно выводить полные тексты новостей в тегах полный список требований тут: http://partner.news.yandex.ru/tech.pdf

Если нужен сам проект для оценки работ - пишите в ЛС