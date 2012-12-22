Редактирование вывода RSS на Joomla-сайте

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки105 просмотров

Чтобы добавить сайт в продвинутые RSS агрегаторы (новотеку, яндекс новости) нужно отредактировать вывод новостей в РСС, сайт на CMS Joomla 1.5.

Главная страница нестандартная, плагином "System - RSS in URL Bar" вывожу строчку

В РСС-ленте нужно выводить полные тексты новостей в тегах полный список требований тут: http://partner.news.yandex.ru/tech.pdf

Если нужен сам проект для оценки работ - пишите в ЛС

Joomla
13 лет назад
maxe
31 год
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Dargin
36 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$10
1 день
Начало плодотворного сотрудничества с Евгением - простое редактирование вывода RSS-потока, которое затем вылилось в глубокую и плодотворную работу над моим проектом. Рекомендую Александра как отличного специалиста по жумле.
Спасибо, было очень приятно работать с вами.

Заявки фрилансеров

Dargin
36 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад