Требуется технический аудит и техническая оптимиз.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок127 просмотров

Требуется технический аудит и техническая оптимизация сайта(скорость, код и тд)

От Вас цена и сроки..СП)

13 лет назад
wtv
49 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров