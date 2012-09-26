Исправить проблемы с кодировкой в PHP скрипте
Требуется технический аудит и техническая оптимиз.
Требуется технический аудит и техническая оптимизация сайта(скорость, код и тд)
От Вас цена и сроки..СП)
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