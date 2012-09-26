Подсчитываться должно через передачу идентификатора по клику на кнопке. Пробовал делать сам, типа так: Че-то не получилось. От исполнителя требуется: код или ...
В команду требуется web-программист (удалённо)
Требования:
1. Возраст 18 – 40 лет.
2. JavaScript‚ AJAX‚ jQuery.
3. Знание HTML‚ CSS. Блочная верстка. Опыт работы с графическими пакетами.
4. Умение думать‚ внимательность‚ ответственность.
5. Опыт работы с ModX, Bitrix, HostCMS
Задачи:
1. Выполнение любых поставленных задач в области разработки сайтов: быстро‚ качественно и без багов.
2. Верстка макетов дизайна сайтов.
3. Интеграция верстки в CMS.
По проектная оплата.
От Вас: Ccылки на сайты с ориентировочной стоимостью реализации.
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