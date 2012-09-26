В команду требуется web-программист (удалённо)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки187 просмотров

Требования:

1. Возраст 18 – 40 лет.

2. JavaScript‚ AJAX‚ jQuery.

3. Знание HTML‚ CSS. Блочная верстка. Опыт работы с графическими пакетами.

4. Умение думать‚ внимательность‚ ответственность.

5. Опыт работы с ModX, Bitrix, HostCMS

Задачи:

1. Выполнение любых поставленных задач в области разработки сайтов: быстро‚ качественно и без багов.

2. Верстка макетов дизайна сайтов.

3. Интеграция верстки в CMS.

По проектная оплата.

От Вас: Ccылки на сайты с ориентировочной стоимостью реализации.

AJAXCSSHTMLJavaScriptjQueryMODX
13 лет назад
mxzv
40 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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