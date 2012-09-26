Необходимо написать модуль оплаты через mokėjimai.lt/webtopay.com для OpenCart 1.5.4.1 так как старые модули в новой версии не работают. Прикрепляю модуль mokejimai.lt/webtopay.com для старой версии OpenCart 1.5.3.1
Требуется программист на ASP.NET
Здравствуйте.
Для работы над сайтом требуется программист.
Необходимо доработать сайт, написан на asp.net, CMS самописная, исходники предоставляются.
Работа по времени на 1-1,5 месяца.
Занятость: полная.
Оплата: 80-100 тысяч рублей, оговаривается на этапе обсуждения ТЗ.
Обязательно заключение договора, возможна работа через сервис безопасных сделок.
Подробное ТЗ выбранным фрилансерам.
Пожалуйста в заявке указывайте ссылки на разработанные вами проекты.
Если будут вопросы, отвечу на них в приватных сообщениях.
Заявки фрилансеров
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