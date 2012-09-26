Требуется программист на ASP.NET

$5000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки146 просмотров

Здравствуйте.

Для работы над сайтом требуется программист.

Необходимо доработать сайт, написан на asp.net, CMS самописная, исходники предоставляются.

Работа по времени на 1-1,5 месяца.

Занятость: полная.

Оплата: 80-100 тысяч рублей, оговаривается на этапе обсуждения ТЗ.

Обязательно заключение договора, возможна работа через сервис безопасных сделок.

Подробное ТЗ выбранным фрилансерам.

Пожалуйста в заявке указывайте ссылки на разработанные вами проекты.

Если будут вопросы, отвечу на них в приватных сообщениях.

ASP.NET
13 лет назад
Rina83
Рина 
42 года
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров