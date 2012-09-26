Magento вер. 1.7.0.0-rc1

Нужно создать на друпал + убекарт или коммерс магазин с функцией регистрации как покупателей,так и оптовиков,которые могут создавать свои магазины и размещать на продажу свои товоры,3агрузка прайсов разных форматов,поиск товара по коду,имеется рабочий аналог с ...