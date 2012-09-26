Нужно создать на друпал + убекарт или коммерс магазин с функцией регистрации как покупателей,так и оптовиков,которые могут создавать свои магазины и размещать на продажу свои товоры,3агрузка прайсов разных форматов,поиск товара по коду,имеется рабочий аналог с ...
Битрикс: доработка скрипта интернет-магазина
Сайт igrotrec.ru. В связи со сменой дизайна (есть уже сверстанный макет в html), нужен программист для реализации нескольких функций. В данном задании описана одна задача, при ее успешном выполнении перейдем к следующей (сотрудничество на постоянной основе).
ЗАДАЧА:
Сменить формат вывода описаний товаров на главной странице магазина.
Сейчас: уменьшенная стандартная коробка игры, под ней название и цена
Нужно: вся информация выводится в блоке, где фоном является заранее подготовленная картинка игры, прикрепленная к товару; на этот фон наносится информация об игре – название/цена. Скриншот приложен
В заявке укажите за сколько готовы взяться с обоснованием (стоимость часа работы x предполагаемое кол-во часов). Оплата WMR
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