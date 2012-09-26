Битрикс: доработка скрипта интернет-магазина

Сайт igrotrec.ru. В связи со сменой дизайна (есть уже сверстанный макет в html), нужен программист для реализации нескольких функций. В данном задании описана одна задача, при ее успешном выполнении перейдем к следующей (сотрудничество на постоянной основе).

ЗАДАЧА:

Сменить формат вывода описаний товаров на главной странице магазина.

Сейчас: уменьшенная стандартная коробка игры, под ней название и цена

Нужно: вся информация выводится в блоке, где фоном является заранее подготовленная картинка игры, прикрепленная к товару; на этот фон наносится информация об игре – название/цена. Скриншот приложен

В заявке укажите за сколько готовы взяться с обоснованием (стоимость часа работы x предполагаемое кол-во часов). Оплата WMR