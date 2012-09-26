Программист PHP (Развитие ERP системы)

Требования:

— Отлично знать PHP, иметь опыт работы с MySQL, HTML, CSS, JavaScript.

— Иметь навык рефакторинга кода, проектирования классов, внедрения различных готовых инструментов.

— Уметь уменьшать связанность частей проекта.

— Уметь соблюдать стандарты кодирования.

— Быть трудолюбивым и внимательным, хотеть работать удаленно.

— Знать русский язык и писать грамотно.

— Знать немного английский.

Условия:

— Работа у нас требует полной регулярно занятости.

— Зарплата от $1500 при 8 часовой занятости.

Обязанности:

— Поддержка и улучшение существующих модулей системы.

— Создание новых модулей системы.

— Улучшение элементов интерфейса.

— Рефакторинг кода.

Если вы удовлетворяете этим требованиям и вакансия вам интересна, то я буду рад видеть вас в нашей команде, занимающейся поддержкой и развитием ERP системы.

Отклики без сопроводительного письма на [email protected] не рассматриваю. В сопроводительном письме расскажите о себе, о вашем опыте, необходимом для этой вакансии.