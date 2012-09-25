Форма, включающая в себя селекты, в зависимости от них открытие следующих пунктов, после выбора всего вывод таблицы. Задача: Выбираем 1 селект (возможен множественный выбор) на основании него появляется 2 селект (выбор 0-все) ...
Ускорить работу фильтра товаров
Есть сайт, где страницы с фильтром товаров ну просто очень медленно грузятся больше 1000мс судя по яндекс вебмастеру. http:// autovestr. nichost. ru/ catalog/ shiny / товаров в БД много одних шин 2000 моделей
Нужно оптимизировать код и ускорить загрузку страниц
UPDATE: закрыт как дубль http://www.weblancer.net/projects/436670.html
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