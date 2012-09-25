PrestaShop сайт с нуля

нужна помощь с PrestaShop

есть база данных, заполненная информацией(товары и атрибуты)

1. нужно эту информацию вывести на фронтенд в виде нескольких разделов(у разделов есть подразделы в которых соответственно сами товары)

2. привязать к полям в админке, чтобы позже можно было пополнять каталог новыми товарами

3. создать форму запроса цены\заказа с подгрузкой данных из БД

Что есть:

Presta Shop 1.4.9 из коробки

база с импортированными данными

Объем работы большой, в случае успешного выполнения задач последуют еще.

Если вас это заинтересовало, дайте знать, пришлю более детальное ТЗ