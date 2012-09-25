Необходимо исправить небольшой баг JavaScript

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка98 просмотров

Необходимо исправить баг.

На этой странице есть галлерея http://www.zb-estate.com/apartments_1/ Баг заключается в том что если при открытии страницы нажать сразу на 8 страницу галлереи то показывает фотки с шестой, если же сначала нажать шестую то потом работает верно.

JavaScript
13 лет назад
Cruiser_Group
Владимир 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
месяц назад

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Нет заявок фрилансеров