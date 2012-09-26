Закончить форму обратной связи на php

$7
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки126 просмотров

​1. В поле e-mail сделать проверку тока на собаку - @

2. В текстовом файле чтобы данные сохранялись в столбик и разделялись линией

3. Запретить загрузку php файлов

4. При загруженных одинаковых файлах и их названиях чтобы изменялось название файла

PHP
13 лет назад
timotei8
Артемий 
43 года
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Dimec
34 года
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$10
1 день
Работа сделана. Все ок.
Предоставил понятное задание и уточнил все детали. После выполнения работы быстро проверил ее и незамедлительно оплатил. Сотрудничеством доволен!

Заявки фрилансеров

Dimec
34 года
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад