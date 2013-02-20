Доработать тех. сторону сервиса + натянуть дизайн

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки203 просмотра

Сайту Audiocode_ru требуется натянуть дизайн по исходникам PSD ( см. прикрепленный файлы ниже). Движок сайта — WordPress.

По технической стороне: Если поисковый запрос уже был ранее найден и в базу была добавлена такая страница, то предложить этот результат первым. Так же на данный момент не работает инициализация приложения ВК (т.е. на данный момент сайт функционально не дееспособен), возникла ошибка после смены дизайна предыдущим фрилансером.

Возможна работа через сервис безопасных сделок.

Срок 2 недели.

UPD. Бюджет увеличен до $200 (08.01.2013)

UPD. Бюджет увеличен до $250 (01.01.2013)

WordPress
12 лет назад
oleg_forever
Олег 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

stinol81
Артем 
43 года
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
2 отзыва
12 лет назад
$300
14 дней
Проект был выполнен в соответствии с ТЗ.

Заявки фрилансеров

stinol81
Артем 
43 года
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
2 отзыва
12 лет назад

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