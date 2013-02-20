Требуется Java Developer на удаленную работу. Требования: - хорошие знания Java Core, IO, Reflection, Ant, ООП; - опыте разработки в JSE (опыт в области JЕЕ не требуется) - хорошо разбираться ...
Доработать тех. сторону сервиса + натянуть дизайн
Сайту Audiocode_ru требуется натянуть дизайн по исходникам PSD ( см. прикрепленный файлы ниже). Движок сайта — WordPress.
По технической стороне: Если поисковый запрос уже был ранее найден и в базу была добавлена такая страница, то предложить этот результат первым. Так же на данный момент не работает инициализация приложения ВК (т.е. на данный момент сайт функционально не дееспособен), возникла ошибка после смены дизайна предыдущим фрилансером.
Возможна работа через сервис безопасных сделок.
Срок 2 недели.
UPD. Бюджет увеличен до $200 (08.01.2013)
UPD. Бюджет увеличен до $250 (01.01.2013)
Выбранный исполнитель
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