Веб-программист

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Закрыт4 заявки130 просмотров

Веб-студия "Web-мастер КМВ" (Россия, г.Пятигорск) ищет программистов на постоянной основе на удаленке.

Требования к соискателям:

- знание: php, MySQL;

- опыт: web-разработок от 1 года;

- желательно опыт работы с 1С:Битрикс, OpenCart, ModX, Joomla. При необходимости умение разобраться с любым популярным движком.

- личные качества: любить свое дело, исполнительность, коммуникабельность.

Существует потребность в разработке собственного движка на yii для реализации стандартных сайтов с простым функционалом.

Наши условия:

- график: пн-пт, 9.00-18.00

- з/п: 10000рублей + после испытательного срока (до месяца) 3000руб за проект

JoomlaMODXMySQLOpencartPHPYii
13 лет назад
webkmv
36 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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