Интеграция платежной системы в hostcms

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки163 просмотра

Требуется интеграция платежной системы hutkigrosh.by в hostcms.

Описание апи в приложении.

12 лет назад
dreamhost
Алексей 
49 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

vovan77
47 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад
$50
1 день
Работа сделана в срок и в полном объеме. Владимир взял на себя всю переписку с техподдержкой платежной системы за что ему отдельное спасибо. Быстро разобрался в особенностях cms. Ответственный и грамотный исполнитель. Всем рекомендую.
Супер-заказчик. Четко и ясно изложил суть задания, предоставил всю необходимую информацию для работы. Действительно, приятно было работать.

Заявки фрилансеров

vovan77
47 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад