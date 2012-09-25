Вывод популярных сообщений в Вордпресс

Есть сайт на вордпресс journal.airmed.com.ua

Нужно настроить вывод популярных сообщений в боковой колонке. Сейчас стоит плагин, но мне не нравится его работа.

Потом нужно эти же популярные сообщения вывести в боковую колонку на форуме IPB - http://www.airmed.com.ua/forum

Естественно, что этот блок популярных сообщений должен вписываться в дизайн обоих сайтов.