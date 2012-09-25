Нужен толковый и не сильно загруженный пхп программист в команду. Нужно уметь разбирается в чужом коде и уметь его модифицировать под нужды клиента. нужно знать несколько систем управлений. Зарплата от 5$ ...
Python разработчик
Требования к кандидату
Отличное знание Python и Django
Опыт рыботы с PHP
Хорошее знание DHTML/CSS/Javascript
Хорошее знание SQL (PostgreSQL)
Опыт работы с кеш системами (memcache, redis)
базовое администрирования Linux (apache, nginx)
Опыт работы с системами контроля версий (svn)
Опыт написания спецификаций / технической документации
Английский на уровне чтения технической документации
Умение обучать менее опытных коллег
Знакомство с agile-методологией
Желательно:
Знание Twisted, Flask
Знание Nod.JS
Обязанности:
Участие в полном цикле разработки клиент/серверных приложений.
Настройка и поддержка ифраструктуры проекта.
Ведение технической документации.
Всеобъемлющая помощь коллегам.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требуется доработать функционал сайта: - поиск нового скрипта экспорта блока контента страницы в doc и pdf и его настройка, добавление в скачиваемую страницу контента с другого инфоблока (или основательное допиливание существуюшего скрипта экспорта) ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Задача: есть сайт на MODx evo. Он оброс большим количеством документов, за счет чего возникли проблемы с производительностью. Требуется: 1. Оптимизировать систему кэширования (или др. методом) ускорить работу сайта. 2. Сделать быстрый ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $5
Я прописала команды для редиректа 301 в своем web.config файле. Всё вроде работает. Единственный редирект, который не получается это: http://www.odessaspace.com ----> http://www.odessapartments.com/odessaaptscatalog.aspx Нужна помощь. Редиректы были созданы, чтобы не ...Завершен13 лет назад
1. Поменять кнопки Купон на скидку, заявка на участок, вопрос ответ на форму "Записаться на просмотр" ( я скопировал чужую как образец. смотрите скриншот). Надо адаптировать под наши цвета и шрифты. Необходимо ...Завершен13 лет назад
На доске объявлений www.lei.md надо сделать следующие: 1. Сделать RSS ленту объявлений, т.е. чтобы каждое новое обьявление публиковалось в RSS ленте. 2. Модуль с курсом валют отредактировать ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Нужно создать рейтинг такой как здесь http://www.forex-broker- rating.com чтоб он был модерируемый. Можна сделать в форме модуля дополнения к любому движку CMS(дле, джумлы, вордпрес) ...Завершен13 лет назад
- $1000
Интересует разработка видеочата, на любом медия сервере. Аналог: videochatru.com Клиентская часть + серверная часть. Дополнительная информация кандидату.Закрыт13 лет назад
Требование: 1. Уверенное знание php5, ООП, mysql 2. Понимание принципов работы с высокими нагрузками 3. Знание контроля версий В предложениях пишите стоимость ваших услуг.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Установить сверстанные макеты html на cms сделать готовыи работаюший сайт функционал к работе с сайтом предлогайте ваши варианты цмсок давайте доступ к админкам от вас жду сроки и бюджетЗакрыт13 лет назад