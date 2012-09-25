Python разработчик

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка102 просмотра

Требования к кандидату

Отличное знание Python и Django

Опыт рыботы с PHP

Хорошее знание DHTML/CSS/Javascript

Хорошее знание SQL (PostgreSQL)

Опыт работы с кеш системами (memcache, redis)

базовое администрирования Linux (apache, nginx)

Опыт работы с системами контроля версий (svn)

Опыт написания спецификаций / технической документации

Английский на уровне чтения технической документации

Умение обучать менее опытных коллег

Знакомство с agile-методологией

Желательно:

Знание Twisted, Flask

Знание Nod.JS

Обязанности:

Участие в полном цикле разработки клиент/серверных приложений.

Настройка и поддержка ифраструктуры проекта.

Ведение технической документации.

Всеобъемлющая помощь коллегам.

ApacheCSSDjangoFlaskJavaScriptLinuxNginxPHPPostgreSQLPythonRedisSQL
13 лет назад
smile7
43 года
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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