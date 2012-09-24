Изменения на сайте Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка136 просмотров

На доске объявлений www.lei.md надо сделать следующие:

1. Сделать RSS ленту объявлений, т.е. чтобы каждое новое обьявление публиковалось в RSS ленте.

2. Модуль с курсом валют отредактировать или заменить на конвертер.

3. Отредактировать постинг в соц.сетях.

4. Откорректировать вид меню.

Прошу писать цену и сроки.

Спасибо!

Joomla
13 лет назад
NKF
38 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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