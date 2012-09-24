Нужен граббер фильмов с сайта http://kinox.to/

1. название

2. картинку и заливаем её себе + накладываем маркер

3. описание (краткая новость до первой точки, полная новость всё описание)

4. Продолжительность фильма

5. Жанр= категория, если много жанров, то добавляем фильм в несколько категорий

6. IMDb данные + возможность голосовать (короче ссылка на имдб)

7. Актёры (через запятую)

8. Трейлер (под спойлер его засунуть)

9. ссылки на хостера (можно реализовать с доп. полями)

10. в некоторых фильмах две части. Тоже нужно граббить, как реализовать хз

Скрин (вот сам фильм http://kinox.to/Stream/Das_Bourne_Vermaechtnis.html)

http://screenshotuploader.com/s/01/LoGdvTyCn

http://screenshotuploader.com/s/01/5m3ahK8Bb