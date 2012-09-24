Доброго времени!!! На сайте есть схема http://ostrovkarelia.ru/map , схема участков, аренда, продажа участков в Карелии. ГенПлан. Нужно залить на схеме проданные участки красным, забронированные желтым, и обозначить условные обозначения, лесополосу, дороги. площадки ...
Доработка функционала сайта на Вебасист
Требуется отредактировать дизайн интернет-магазина на Webasyst ShopScript. Домен la-torta.ru
Требуется программинг функционала. Верстальщик у нас есть. Все необходимые материалы предоставлю
Основные задачи следующие:
1. Верхняя панель: правую сторону оставляем как есть, в середине размытые картинки тортов и пирожных (как на la-torta.com.ua)- ШАПКУ ДЕЛАЕТ ВЕРСТАЛЬЩИК. Cлева сменяющаяся картинка — фото победителя конкурса «Лучшие торты наших клиентов» с возможность подписи: лучший торт июля (августа…), имени фамилии и города. Сделать возможность редактировать информацию с телефонами и адресом в шапке и добавить тестовый блок "объявления" (рис1, рис2)- ЭТО УЖЕ ДЕЛАЕТ ПРОГРАММИСТ
2. Необходимо создать фото-галерею «Торты наших клиентов»: в галерее должны быть фото тортов с возможностью голосования под картинкой торта, ну и конечно возможность добавлять текстовую информацию. Кнопки верхнего меню (объемные) такие-же как на la-torta.com.ua, единственно что добавится кнопка «Торты наших клиентов». Эта кнопка должна получиться точно под картинкой «лучший торт июля…»
3. На главной странице будут размещены каталоги с брендами с которыми мы работаем. Если в каталоге по категориям, например в категории инструменты для моделирования будут бренды PME, FMM, JEM, то в брендовом каталоге в категории например PME будут инструменты для моделирования, щипцы, плунжеры и т.д.
4. Все что ниже каталога слева — удаляем. И нужно будет сделать ссылку (может быть в виде кнопки) на оптовый сайт — www.la-torta.net
6. Добавить ссылки на форумы У самовара, Повары.ру (как на la-torta.com.ua)
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