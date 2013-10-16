Ru-Web

Александр Козлов Ru-Web

 
40 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
osivinyuk
Олег 
43 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$150
10 баллов
8 лет назад
Сверстать страницу и привязать к Битрикс
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Grinin
41 годУкраина
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
2 отзыва(-1)
$300
2 балла
10 лет назад
Перенести сайт на битрикс
Потратил месяц времени, после просто извинился за невыполненную работу. Советую хорошенько продумать прежде чем сотрудничать с Александром.
Не укладывался по срокам. Договорились с заказчиком что я ему отдаю бесплатно то что сделано и расторгаю контракт - при этом отзывов друг другу не ставим. Но через 2 недели он обещание нарушил. Будьте бдительны при работе с ним.
Ответный отзыв
atlant-nn
Андрей 
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
4 отзыва
$15
10 баллов
10 лет назад
Реализовать уникальные title и meta теги в Битрикс
Работа была выполнена отлично и вовремя. Спасибо.
Четкая постановка задачи и своевременная оплата.
Ответный отзыв
Nail2
Наиль 
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$70
9 баллов
10 лет назад
Shopscript доработка фотографий товаров
Спасибо, все было сделано за 2 дня.
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Ответный отзыв
tashakuz
Татьяна 
42 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 отзывов
$30
10 баллов
11 лет назад
В сайт на Bitrix добавить раздел Акции
Спасибо большое за работу. Все сделано быстро, качественно и без лишних вопросов. Рекомендую специалиста.
Спасибо что не побоялись отдать задание фрилансеру с (пока) небольшим кол-вом отзывов и согласились работать по протекции. И приняли работу не смотря на поздний час.
Ответный отзыв
Веб-программирование
2 отзыва
от $200
нет рейтинга
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $200
нет рейтинга