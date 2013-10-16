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Отзывы заказчиков
$150
10 баллов
8 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$300
2 балла
10 лет назад
Потратил месяц времени, после просто извинился за невыполненную работу. Советую хорошенько продумать прежде чем сотрудничать с Александром.
Ответный отзыв
Не укладывался по срокам. Договорились с заказчиком что я ему отдаю бесплатно то что сделано и расторгаю контракт - при этом отзывов друг другу не ставим. Но через 2 недели он обещание нарушил. Будьте бдительны при работе с ним.
$15
10 баллов
10 лет назад
Работа была выполнена отлично и вовремя. Спасибо.
Ответный отзыв
Четкая постановка задачи и своевременная оплата.
$70
9 баллов
10 лет назад
Спасибо, все было сделано за 2 дня.
$30
10 баллов
11 лет назад
Спасибо большое за работу. Все сделано быстро, качественно и без лишних вопросов. Рекомендую специалиста.
Ответный отзыв
Спасибо что не побоялись отдать задание фрилансеру с (пока) небольшим кол-вом отзывов и согласились работать по протекции. И приняли работу не смотря на поздний час.
Веб-программирование
2 отзыва
от $200
нет рейтинга
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $200
нет рейтинга