Программист РНР со знанием Magento (Киев)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка161 просмотр

Нужен программист РНР умеющий работать с Magento

Работа на постоянной основе в Киеве, полный рабочий день.

Поддержка и развитие проекта на Magento.

Удаленная работа обговаривается.

Работа в команде.

Magento
12 лет назад
wzorcam
47 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров