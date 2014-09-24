Нужно оптимизировать магазин Shopify по скорости.
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт2 года назад
Есть готовая модель товара в .3dm нужно создать базовую анимацию с вращением этой модели на 360 для сайта3D-графика12 заявокЗакрыт2 года назад
1) Каталог нужно перенести в Illustrator 2) Все тексты кроме логотипа и сертификатов, перевести в текст Каталог для примера, который нужно будет переделать https://drive.google.com/open?id=0B1tCgiwFIWvweDdpV3dTdmEzZmc Есть вариант этого каталога раздельный, который копируется в ilИллюстрации и Рисунки3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужно сверстать сайт, на основе одностраничного лендинга. Должен быть адаптивный и кросбраузерный. Обязательно качественные работы и НЕ агенства.HTML-верстка26 заявокЗакрыт9 лет назад
Найти подобную готовую тему по цветовой гамме, либо создать самостоятельно, для Wordpress.HTML-верстка4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Есть макет визитки в PSD и PDF, нужно перевести в IllustratorИллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен9 лет назад
Нужен программист со знанием Prestashop для небольших доработок и поддержки сайтов. Требуется довести до ума верстку для мобильных устройств. Протестить и поправить кросбраузерность. Возможно доработка модулей. Обязательно знание хорошее движка. Желательно Киев.HTML-верстка1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Кросбраузерная, адаптивная верстка шаблона для Joomla. Сверстать шаблон для языковой школы, обязательно должна поддерживаться Адаптивность под различные устройства, Android, iOS, Mac, PC. Для PC и Mac должно работать в Safary, Firefox, Chrome, Opera и последние версии ...HTML-верстка7 заявокЗакрыт9 лет назад
Создать шаблон для блога на WP, взяв за основу текущий дизайн сайтаHTML-верстка1 исполнительЗавершен9 лет назад
Есть следующие задачи 1) Консультация как работать с Google API 2) Написать скрипт по созданию встреч в Hangout на определенное время через API 3) Доступ к встречам должен быть открыт только для определенных пользователей 4) Рассылка приглашений на встречу 5) ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
Дописать базу песен с интерфейсом создания, отключения и удаления. Для фронт: Вывод с навигацией по страницам Просмотри страницы подробной информации.Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Нужен человек для постоянной, удаленной поддержки Bitrix оперативное решение мелких багов всегда на связи крупные баги решаются по мере поступления.Веб-программирование6 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно написание (качественный рерайт) текстов, человек который понимает что пишет для людей и это будут читать. Очень важна скорость его работы и соблюдение сроков.Копирайтинг3 исполнителяЗавершен9 лет назад
Есть готовая верстка нескольких страниц, нужно подключить в шаблон на joomla 3Интернет-магазины1 исполнительЗавершен9 лет назад
Нужен программист со знанием Red5 и флешВеб-программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад
нужно сверстать магазин, повесить на движок, возможно доработать модули. Нужны цены на работу и сроки выполнения. Портфолио обязательно.Интернет-магазины1 исполнительЗавершен9 лет назад
Интересует перенос с прошлой версии на Shop-Script 5 с сохранением товаров и их УРЛИнтернет-магазины2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Нужно сверстать баннер как во вложении Должен быть сверстан css3, только одна картинка - логотип сети заданый размеры div блока, нормальное отображение в основных браузерах ПК и iOS SafariHTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад
Нужно обработка и чистка фотографий. Тематика одежда, обувь, аксессуары. Предлагайте сроки и объемы в день/неделю, цену. Пример во вложении Исходники в CR2Обработка фотографий26 заявокЗакрыт10 лет назад
Есть макет 3D моделей флакончиков, нужно заменить наклейки и отрендерить, всего 20-24 наклейки. 2 этапом нужно отрисовать набор из 4-х флакончиков также 20-24 варианта наклеек. Добавил пример флакончиков. Нужна стоимость и сроки.3D-графика1 исполнительЗавершен11 лет назад