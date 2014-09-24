wzorcam

Александр wzorcam

 
46 летУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
9
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
vertikal-nik
Роман 
46 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
$4
10 баллов
9 лет назад
Перевести макет визитки в Illustrator
Хороший заказчик
Спасибо! Все отлично выполненно! Очень быстро и качественно!
Ответный отзыв
Dopings
28 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 отзывов(-1)
$50
10 баллов
9 лет назад
Создать шаблон для Joomla из готовой верстки
Справились с проектом очень быстро. Все на высшем уровне. Рекомендую.
Отличная работа! Все выполнено в срок, качество работы понравилось. Задавал вопросы и в итоге получилось все так как нужно с первого раза.
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The_Sign_Painter
Ерлан 
31 годБеларусь
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
27 отзывов(-5)
$150
10 баллов
9 лет назад
Работа с Google API
Рад был сотрудничать. По возможности буду работать дальше с этим заказчик. Рекомендую!
Работа крутая, написанно отлично! Даже дополнительно файл описания! Коммуникация, все вопросы быстро решаются. Рекомендую :)
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Samantha
Оксана 
39 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Создать шаблон wordpress на основе сайта
Все хорошо, точное ТЗ, своевременная оплата. Рекомендую!
Спасибо за выполненную работу! Все отлично.
Ответный отзыв
Pinguin-Studio
41 годУкраина
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
$500
10 баллов
9 лет назад
Верстка и кодинг магазина под Prestashop
Спасибо за точное, правильно прописанное ТЗ, своевременная оплата и всегда на связи. Рекомендую Заказчика!
Хорошо выполненная работа, в проекте на связи постоянно, хорошее качество и всегда решалось по корректировкам. Отлично!
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