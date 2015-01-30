Перевести макет визитки в Illustrator

Иллюстрации и РисункиЗавершен16 заявок262 просмотра
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Есть макет визитки в PSD и PDF, нужно перевести в Illustrator

9 лет назад
wzorcam
46 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
vertikal-nik
Роман 
46 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
10 дней назад
9 лет назад
$4
1 день
Спасибо! Все отлично выполненно! Очень быстро и качественно!
Хороший заказчик
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