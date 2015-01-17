Сделать инфографику

$40
Иллюстрации и РисункиЗакрыт6 заявок209 просмотров
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Необходимо сделать инструкцию в виде инфографики для компании.

Это инструкция для новых сотрудников компании, в которой отображается весь процесс трудоустройства в деталях.

Техническое задание в .doc файле

Пожелания заказчика в архиве (ваша работа должна быть похожа), стили, фоны.. = client.rar

Требования:

Работа в редакторах от 5 лет

Наличие портфолио с дизайнерскими работами

Частый онлайн

Наличие скайпа - обязательно

Ориентирование на интересы клиента

Все детали после собеседования

9 лет назад
BurgerPub
Евгений 
45 летГермания
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
1 отзыв
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