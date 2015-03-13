Изображение поселка с объектами инфраструктуры

На сайте http://www.tbs-company.ru/ будет проводиться редизайн. Поселок, который в верхней части страницы, хороший, но в компании хотят, чтобы были представлены типовые решения (сейчас изображена конкретная продукция). Например, как здесь http://www.tehnosfera.ru/ .

Клиент хочет, чтобы поселок был в капле воды (см. файл во вложении). При это он не должен быть вертикальный, т.к. Вся страница после редизайна, в идеале, будет примерно как ширина экрана монитора.

На выходе необходимы исходники, чтобы пользователь смог взаимодействовать с изображением на сайте - http://www.tbs-company.ru/ .

Пишите цены и сроки.

P.s. На иллюстрации будут объекты из раздела "ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ" http://www.tbs-company.ru/ , возможно с некоторыми упрощениями.