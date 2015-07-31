xoseernest

Разработка PIM-системы аналога brandquad.ru (суть – распределение прав при заполнении товарами + автообновление в маркетплейсах). Презентация и инструкция Brandquad https://yadi.sk/d/eQeeGdFc3Vce3j Не обязательно писать точные сроки и суммы - хотя бы примерно. ...
- Веб-программирование5 заявокЗакрыт7 лет назад
- $75
Надо адаптировать верстку под мобильные устройства (max-width:768px). Можно просто через медиа-запросы, главное чтобы соответствовало макету (вложение). Особенности: Самописный движок.Табличная верстка - предлагаю переделать элементы таблицы в block.Не все блоки вынесены в шаблоны, часть ...Завершен8 лет назад
- $70
Для клуба конных переходов и походов нужен логотип. Нравятся логотипы http://www.moya-planeta.ru/ и http://e-xpedition.ru/. Нравится красный цвет. Важно! Лого будет использоваться в шаблоне http://www.templatemonster.com/ru/demo/55563.html. Скорее всего, добавим его также в прилепляющееся верхнее меню. ...Завершен9 лет назад
Очень сумбурно в ТЗ описано, но готов взаимодействовать. Если что -объяснять. Нужны просто прототипы в psd, без дизайна. Главное, понимать, где и какие элементы располагаются. Пример для другого сайта во вложении. ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $70
Название - Нерудпривоз / Nerudprivoz.ru Профиль - Перевозка нерудных материалов (щебень, песок...) - грузовые машины, самосвалы и т.д. Ближайший пример с урезанным функционалом http://samosval.info/ - здесь пример НЕ для лого, а для понимания функционала. ...Завершен9 лет назад
- $50
Профиль - Перевозка нерудных материалов (щебень, песок) - грузовые машины, самосвалы и т.д. Ближайший пример с урезанным функционалом http://samosval.info/ . Update: Покупка домена, естественно, не входит в объявленный гонорар. Домены ...Нейминг и Слоганы1 исполнительЗавершен9 лет назад
Оптовая компания. Нужен корпоративный сайт с личным кабинетом и интернет-магазином. Интернет-магазин: цены для каждого города свои (наполнение товарами пока не оцениваем). В личном кабинете минимум 2 типа пользователей: Администратор, который видит все, ...Веб-программирование12 заявокЗакрыт9 лет назад
- $80
Сфера деятельности: Электромонтажные работы. Название: Виконт. Но название не обыгрывайте! Ориентируйтесь на сферу деятельности! Т.к. название скоро будет меняться. Целевая аудитория: Организации ...Завершен10 лет назад
- $70
Магазин игрушек для детей «Игрушкус». Упор будет на развивающие игрушки. Важно: развивающая игрушка может быть и обычным кубиком, и погремушкой, и головоломкой – зависит от возраста ребенка.Завершен10 лет назад
- $70
Регион: Москва Цвета: предлагайте варианты, пока думали о сером и желтом, если предложите что-то оригинальное – будем рады. Услуги компании: 1) Продажа металлоконструкций 2) Продажа бетона 3) Аренда ...Завершен10 лет назад
Есть сайт на Modx - http://www.tdredoctober.com/ . Из него надо сделать интернет-магазин. Пишите стоимость расширения функционала до интернет-магазина и сколько будет стоить сделать продукцию, которая сейчас представлена на сайте, в качестве товаров ...Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт10 лет назад
На сайте http://www.tbs-company.ru/ будет проводиться редизайн. Поселок, который в верхней части страницы, хороший, но в компании хотят, чтобы были представлены типовые решения (сейчас изображена конкретная продукция). Например, как здесь http://www.tehnosfera.ru/ . Клиент хочет, ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $100
Необходимо сверстать шаблон для ocStore 1.5.5.1.2 желательно на основании дефолтного. Вариант дизайна главной, каталога, конкретной категории и карточки товара во вложении. Страница с результатами поиска должна выглядеть как страница категории 2-го ...Завершен10 лет назад
Необходимо сверстать шаблон для ocStore 1.5.5.1.2 желательно на основании дефолтного. Вариант дизайна главной и категории во вложении. Собственно, пишите цену и сроки.Завершен11 лет назад
Необходимо провести экспертный анализ юзабилити http://www.atk-tk.ru/. При составлении отчета надо охватить обычных пользователей, мобильную аудиторию и посетителей с ограниченными возможностями. Пишите стоимость и сроки.Тестирование сайтов2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $60
Придумать название и желательно слоган для интернет-магазина свадебных платьев и аксессуаров. НЕ использовать: Имена; white fashion; to be bride. Целевая аудитория: Невесты. ...Нейминг и Слоганы1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $130
Необходимо создать логотип для web-студии «Веб-Эталон». Сайт http://web-etalon.ru/ . Логотип, который сейчас на сайте, был сделан на скорую руку – лишь бы что-то было, поэтому привязываться к существующему не надо. ...Завершен11 лет назад
- $130
Компания "Ritoy" занимается розничной продажей игр, конструкторов, игрушек (в основном для детей, но и взрослые могут себе найти игры) + канцтовары. Логотип яркий, веселый. Основной упор на детский сегмент, но не ограничен этим.Завершен11 лет назад
- $120
Необходимо разработать логотип для компании, занимающейся логистической деятельностью. Название организации "Альянс". В логотипе надо обыграть слово "Альянс" по-русски, также можно попробовать английскую версию "Alliance", но приоритетно все-таки русское написание. Есть сайты дочерних компаний http://atk-tk.ru/ ...Завершен11 лет назад
- $120
Надо сделать логотип для интернет-магазина одежды. Название магазина «Сарафания». Позиционирование: стильная, качественная женская одежда. Целевая аудитория: девушки от 18 до 40 лет. На выходе можно .ai или .cdr Логотип ...Завершен11 лет назад