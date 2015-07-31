xoseernest

Максим xoseernest

 
36 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$75
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
11
безопасных платежей

  • Разработка проекта на PHP-фреймворке (бэкенд+фронтенд)

    Разработка PIM-системы аналога brandquad.ru (суть – распределение прав при заполнении товарами + автообновление в маркетплейсах).   Презентация и инструкция Brandquad https://yadi.sk/d/eQeeGdFc3Vce3j Не обязательно писать точные сроки и суммы - хотя бы примерно. ...

    PHP
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Адаптировать верстку под мобильные - 2261796.ru

    $75

    Надо адаптировать верстку под мобильные устройства (max-width:768px).  Можно просто через медиа-запросы, главное чтобы соответствовало макету (вложение). Особенности: Самописный движок.Табличная верстка - предлагаю переделать элементы таблицы в block.Не все блоки вынесены в шаблоны, часть ...

    Bootstrap
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Логотип для клуба конных переходов и походов horse-travel.ru

    $70

    Для клуба конных переходов и походов нужен логотип.  Нравятся логотипы http://www.moya-planeta.ru/ и http://e-xpedition.ru/.  Нравится красный цвет.  Важно! Лого будет использоваться в шаблоне http://www.templatemonster.com/ru/demo/55563.html. Скорее всего, добавим его также в прилепляющееся верхнее меню. ...

    HTML
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Подготовить прототипы

    Очень сумбурно в ТЗ описано, но готов взаимодействовать. Если что -объяснять. Нужны просто прототипы в psd, без дизайна. Главное, понимать, где и какие элементы располагаются. Пример для другого сайта во вложении.   ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Создание логотипа для логистического агрегатора

    $70

    Название - Нерудпривоз / Nerudprivoz.ru Профиль - Перевозка нерудных материалов (щебень, песок...) - грузовые машины, самосвалы и т.д.  Ближайший пример с урезанным функционалом http://samosval.info/  - здесь пример НЕ для лого, а для понимания функционала. ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Название и домен для логистического агрегатора

    $50

    Профиль - Перевозка нерудных материалов (щебень, песок) - грузовые машины, самосвалы и т.д. Ближайший пример с урезанным функционалом http://samosval.info/  . Update:  Покупка домена, естественно, не входит в объявленный гонорар.  Домены ...

    Нейминг и Слоганы1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Создание интернет-магазина + личный кабинет

    Оптовая компания. Нужен корпоративный сайт с личным кабинетом и интернет-магазином. Интернет-магазин: цены для каждого города свои (наполнение товарами пока не оцениваем). В личном кабинете минимум 2 типа пользователей: Администратор, который видит все, ...

    PHP
    Веб-программирование12 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Создание логотипа для электромонтажной компании

    $80

    Сфера деятельности: Электромонтажные работы. Название: Виконт. Но название не обыгрывайте! Ориентируйтесь на сферу деятельности! Т.к. название скоро будет меняться. Целевая аудитория: Организации ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Логотип для интернет-магазина игрушек

    $70

    Магазин игрушек для детей «Игрушкус». Упор будет на развивающие игрушки. Важно: развивающая игрушка может быть и обычным кубиком, и погремушкой, и головоломкой – зависит от возраста ребенка.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Создание логотипа для компании «СитиСнабСтрой»

    $70

    Регион: Москва Цвета: предлагайте варианты, пока думали о сером и желтом, если предложите что-то оригинальное – будем рады. Услуги компании: 1) Продажа металлоконструкций 2) Продажа бетона 3) Аренда ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Расширения функционала сайта на Modx до интернет-магазина.

    Есть сайт на Modx - http://www.tdredoctober.com/ . Из него надо сделать интернет-магазин. Пишите стоимость расширения функционала до интернет-магазина и сколько будет стоить сделать продукцию, которая сейчас представлена на сайте, в качестве товаров ...

    MODX
    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Изображение поселка с объектами инфраструктуры

    На сайте http://www.tbs-company.ru/ будет проводиться редизайн. Поселок, который в верхней части страницы, хороший, но в компании хотят, чтобы были представлены типовые решения (сейчас изображена конкретная продукция). Например, как здесь http://www.tehnosfera.ru/ . Клиент хочет, ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Необходимо сверстать шаблон для ocStore 1.5.5.1.2

    $100

    Необходимо сверстать шаблон для ocStore 1.5.5.1.2 желательно на основании дефолтного. Вариант дизайна главной, каталога, конкретной категории и карточки товара во вложении. Страница с результатами поиска должна выглядеть как страница категории 2-го ...

    HTMLocStore
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Анализ юзабилити http://www.atk-tk.ru/

    Необходимо провести экспертный анализ юзабилити http://www.atk-tk.ru/. При составлении отчета надо охватить обычных пользователей, мобильную аудиторию и посетителей с ограниченными возможностями. Пишите стоимость и сроки.

    Тестирование сайтов2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создать логотип для web-студии «Веб-Эталон»

    $130

    Необходимо создать логотип для web-студии «Веб-Эталон». Сайт http://web-etalon.ru/ . Логотип, который сейчас на сайте, был сделан на скорую руку – лишь бы что-то было, поэтому привязываться к существующему не надо. ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Сделать логотип для магазина игр "Ritoy"

    $130

    Компания "Ritoy" занимается розничной продажей игр, конструкторов, игрушек (в основном для детей, но и взрослые могут себе найти игры) + канцтовары. Логотип яркий, веселый. Основной упор на детский сегмент, но не ограничен этим.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Логотип для логистической компании

    $120

    Необходимо разработать логотип для компании, занимающейся логистической деятельностью. Название организации "Альянс". В логотипе надо обыграть слово "Альянс" по-русски, также можно попробовать английскую версию "Alliance", но приоритетно все-таки русское написание. Есть сайты дочерних компаний http://atk-tk.ru/ ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Сделать логотип для интернет-магазина одежды.

    $120

    Надо сделать логотип для интернет-магазина одежды. Название магазина «Сарафания». Позиционирование: стильная, качественная женская одежда. Целевая аудитория: девушки от 18 до 40 лет. На выходе можно .ai или .cdr Логотип ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад
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Отзывы фрилансеров

Reliable_Friend
Алексей 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$75
10 баллов
8 лет назад
Адаптировать верстку под мобильные - 2261796.ru
Bootstrap
Приятно работать. Сотрудничеством доволен. Рекомендую!
Все отлично.
Ответный отзыв
markand
Андрей 
50 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$70
10 баллов
9 лет назад
Логотип для клуба конных переходов и походов horse-travel.ru
HTML
Спасибо за интересный конкурс, рад что моя работа понравилась. Рекомендую Максима как ответственного заказчика.
Все ок.
Ответный отзыв
a_lebed
32 года
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
$70
10 баллов
9 лет назад
Создание логотипа для логистического агрегатора
Не смотря на множество правок заказчика, всё прошло успешно. Спасибо за проект. Рекомендую к сотрудничеству.
Корректировки после выбора победителя конкурса выполнены.
Ответный отзыв
FanDes
Илья 
33 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$100
10 баллов
9 лет назад
Подготовить прототипы
Все отлично, рекомендую Максима как отличного заказчика!
Делает хорошо. Если контролировать по срокам, в дедлайн уложитесь. В целом рекомендую.
Ответный отзыв
Yura_777_
41 год
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Название и домен для логистического агрегатора
Быстрая оплата! Рекомендую как хорошего заказчика!
Клиент выбрал того, что не было в конкурсе - Nerudprivoz.ru, но nerudperevoz.ru был ближе всего.
Ответный отзыв
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