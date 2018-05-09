Есть макет блога (прикреплен к заданию). 1. Необходимо сверстать пару типовых сираниц (мобильная и десктопная версия - по 2 шт.) 2. На сайте должен быть поиск по статьям 3. Настроить систему управления контентом: а. статьи необходимо раскидывать по ...
Разработка проекта на PHP-фреймворке (бэкенд+фронтенд)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разработка PIM-системы аналога brandquad.ru (суть – распределение прав при заполнении товарами + автообновление в маркетплейсах).
Презентация и инструкция Brandquad https://yadi.sk/d/eQeeGdFc3Vce3j
Не обязательно писать точные сроки и суммы - хотя бы примерно. Я понимаю, что будет не одна итерация.
Можем подробно обсудить в скайпе голосом.
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