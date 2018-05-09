Telegram Bot для проведения голосований

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки184 просмотра
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Прошу оценить возможность, сроки и стоимость разработки телеграмм бота для проведения голосований.

6 лет назад
Palgrich
35 летКазахстан
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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