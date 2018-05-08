Отправка сообщений в Телеграмм и whatsapp

Нужно разработать механизм отправки сервисных сообщений для клиентов сайта. Предполагается для отправки использовать Telegram, whatsapp и возможно в дальнейшем Viber.

Язык программирования: PHP

В связи с тем что месенджеров будет несколько использовать общий интерфейс. Для отправки входящие значения: Номер телефона пользователя и текст сообщения.

Удобно было бы реализовать общий менеджер месенджеров, который например по методу get(messenger) создавал и возвращал месенджер для дальнейшей работы (ленивая загрузка) и метода send(название месенджера, телефон, текст сообщения) и выполнял непосредственную отправку.

Там где возможно отслеживать доставку сообщений, нужно возвращать результат выполнения.

Вызов модуля будет осуществляться с разных частей другой программы.