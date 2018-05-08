Отправка сообщений в Телеграмм и whatsapp

Нужно адаптивно сверстать лендинг с несколькими страницами и также страницу с тестом (будет 4 вопроса, в зависимости от выбора ответов будет переход на три разные страницы результатов). Макет и ТЗ вышлю в личку.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно разработать механизм отправки сервисных сообщений для клиентов сайта. Предполагается для отправки использовать Telegram, whatsapp и возможно в дальнейшем Viber.
Язык программирования: PHP
В связи с тем что месенджеров будет несколько использовать общий интерфейс. Для отправки входящие значения: Номер телефона пользователя и текст сообщения.
Удобно было бы реализовать общий менеджер месенджеров, который например по методу get(messenger) создавал и возвращал месенджер для дальнейшей работы (ленивая загрузка) и метода send(название месенджера, телефон, текст сообщения) и выполнял непосредственную отправку.
Там где возможно отслеживать доставку сообщений, нужно возвращать результат выполнения.
Вызов модуля будет осуществляться с разных частей другой программы.
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