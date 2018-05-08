Поправить POST запрос на php

На php скрипт отправляется post запрос, но он не обрабатывается через $_POST (показываются пустые значения), а только через $HTTP_RAW_POST_DATA где результат запроса такой:

{"language":"en","timeZone":"GMT+4","deviceId":"047B909C-8542-43D4-8FA6-EEE9242BA35E","internetType":"unreachable","versionOS":"11.3"}

Нужно изменить строчки кода так, чтобы переданные значения в переменных можно было вывести, например, через echo каждую отдельно. Как?)

Такой вариант не работает, но нужно что-то подобное:

$timeZone = $HTTP_RAW_POST_DATA ['timeZone'];

echo "$timeZone";

$language = $HTTP_RAW_POST_DATA ['language'];

echo "$language";

и т.д.