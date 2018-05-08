Объединить мультисайты Wordpress в один

Есть блог на WP, изначально неправильно спроектированный. Каждая категория в нём сделана отдельным мультисайтом в общей сети.

Нужно разработать скрипт, который перенесёт все эти части в главный сайт, чтобы получился обычный wp-блог с категориями статей.

Работа срочная. У нас есть ещё подобные задания.

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