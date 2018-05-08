Настроить поддомены joomla 3

Доработка, отладка и запуск вебсокетов сайт: cyber-duel.com на node.js
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Стоит модуль My City Selector MOD
Можно через него - можно через другие.
Надо сделать поддомены по городам ( не создавая новый сайт с отдельной базой )
Интересует сумма и сроки
Спасибо
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