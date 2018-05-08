Сделать копию сайта, настроить региональные поддомены

Сделать копию сайта без контента с небольшими изменениями, поменять местоположение нескольких блоков, изменить цвета в стилях, чтобы не было как один в один у оригиналов. Блоки, элементы с 2 сайтов pc-do.ru , 1it-master.ru , Сайты похожи по структуре.

На типовых страницах заполнить шаблонным контентом как пример, Главная, страница услуги pc-do.ru/remont-noutbuka

страница района 1it-master.ru/cao, контакты, отзывы, о компании

Таблицы с ценами без всплывающих подсказок и скрытого текста. Меню в левом сайдбаре не нужно.

Сайт будет на домене и региональных поддоменах.

Должна быть одна база данных для основного домена и поддоменов. Нужно создать переменные для конкретного поддомена и они будут менять содержимое. ( Название города , адрес, телефон) Переменные можно использовать в Мета тегах : Тайтл, Дискриптион, в текстовом описании на страницах. В контактах должна генерироваться яндекс карта

Например: Поддомен ufa.komp.ru Переменные: Им. Падеж г.Уфа: [[+city]]

Род. Падеж в Уфе : [[+incity]] , в Уфу [[+kuda_city]]

Адрес [[+address]] , Телефон [[+tel]]

В шапке pc-do.ru/remont-noutbuka вместо текстового блока с преимуществами http://joxi.ru/Drllvwnt4M9qWr форма заявки

Через форму скрипт должны передаваться данные Имя, номер телефона, и город

В форме будет только 2 поля – Имя и номер телефона

Город должен передfваться автоматически . Например если заявка с komp.ru - то Москва, если с Ufa.komp.ru – Уфа, spb.komp.ru - Санкт петербург

Сохранить функциональность (плагины, модули) , настроить их вывод, расположение

Возможность подnвердить поддомены в яндекс вебмастере

В файле Ворд, часть скрипта формы заявки, который нужно доработать.