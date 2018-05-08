Сделать копию сайта, настроить региональные поддомены

$120
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки146 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Сделать копию сайта без контента  с небольшими изменениями, поменять местоположение нескольких блоков, изменить цвета в стилях, чтобы не было как один в один у оригиналов.  Блоки, элементы с 2 сайтов  pc-do.ru  , 1it-master.ru  , Сайты похожи по структуре.

На типовых страницах заполнить шаблонным контентом как пример,  Главная,  страница услуги pc-do.ru/remont-noutbuka

страница района 1it-master.ru/cao, контакты, отзывы, о компании

Таблицы с ценами без всплывающих подсказок и скрытого текста. Меню в левом сайдбаре не нужно.

Сайт будет на домене и региональных поддоменах.

Должна быть одна база данных для основного домена и поддоменов. Нужно создать переменные для конкретного поддомена и они будут менять содержимое. ( Название города , адрес, телефон) Переменные можно использовать в Мета тегах : Тайтл, Дискриптион, в текстовом описании на страницах. В контактах должна генерироваться яндекс карта

Например: Поддомен ufa.komp.ru    Переменные: Им. Падеж  г.Уфа: [[+city]]

Род. Падеж в Уфе :  [[+incity]]    , в Уфу  [[+kuda_city]]

Адрес [[+address]]  , Телефон [[+tel]]

 В шапке pc-do.ru/remont-noutbuka вместо текстового блока с преимуществами  http://joxi.ru/Drllvwnt4M9qWr  форма заявки

Через форму скрипт должны передаваться данные  Имя, номер телефона, и город

В форме будет только 2 поля – Имя и номер телефона

Город должен передfваться автоматически . Например  если заявка с komp.ru  -  то Москва, если с Ufa.komp.ru – Уфа,  spb.komp.ru  - Санкт петербург

Сохранить функциональность (плагины, модули) , настроить их вывод, расположение

Возможность подnвердить поддомены в яндекс вебмастере 

В файле Ворд, часть скрипта формы заявки, который нужно доработать.

6 лет назад
lebrons
32 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
  • Похожие заказы

  • Доработки в PrestaShop 1.6

    $100

    Prestashop 1.6 https://www.tea-express.ru/ 1. Донастроить корзину. Не должны отображаться способы оплаты для клиента, по умолчанию выбирается "Оплата наличными при получении". Так и работало, пока не поставили модуль яндекса для приёма через Яндекс.Кассу http://prntscr.com/jf8s2i - вот так должно быть ...

    Prestashop
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Поправить css плагина на странице http://nap.tw1.ru/

    Поправить css плагина на странице http://nap.tw1.ru/ чтобы корректно отображался поиск объектов и сами объекты ниже поиска. Как здесь - http://www.nedvizhimost-spb.ru/ При нажатии на кнопку Поиск показываются результаты по фильтрам объектов. Сайт на wordpress

    CSS
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Доработки сайта на Битрикс

    Сайт на 1С-Битрикс: Управление сайтом 16.5.8. Нужно переделать вывод продуктов в каталоге как показано на скриншоте (приложил к проекту). Имеются все макеты в PDF. Наш сайт рабочий, уже наполнен информацией. Опишу так же здесь текстом что нужно ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • OpenCart+1C

    Нужен разработчик для обновления настроек взаимодействия OpenCart и 1С. После обновления конфигурации 1С не работает синхронизация или загрузка в ручном режиме, выбивает ошибку. Нужно донастроить.

    OpenCart
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сделать 11 доработок сайта на OpenCart

    Сайт chistka-kovrov.su Подробности в приложенном файле ТЗ. ТЗ написано грамотно. Ознакомьтесь с файлом с ТЗ.  Краткое его содержание: 1. Требуется провести редизайн шапки и обновить ее. 2. Требуется обновить футер сайта. 3. Требуется провести редизайн ...

    OpenCart
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Рестайлинг сайта

    $160

    Сайт написан на NetCad адрес: http://demo.cobra-tuning.ru/ Нужен рестайлинг и частичное изменение функционала сайта: 1. Добавить тексты и изображение на главную страницу 2. Небольшие правки по каталогу Есть четкое тз и отрисован дизайн, нужна только верстка

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Задачи по asp.net

    Нужен специалист или начинающий специалист по asp.net.   Есть несколько заданий, вот одно из:   Используя удаленный доступ к таблице Roster БД critters.mdb, выполнить следующее.   С помощью строки ввода пользователь вводит Id игрока (поле playerid). По нажатии кнопки Показать выводится ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Необходимо сделать тему для Wordpress

    Из данной вёрстки требуется сделать тему для Wordpress. Часть разделов в терминах Wordpress должны являться страницами. Содержимое   раздела "Новости" соответствуют записям из Wordpress. "Личный кабинет"   подразумевает доступ  в админку Wordpress с сильно   усечёнными возможностями доступа.

    WordPress
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад