Задачи по asp.net

Доброго времени суток! Требуется написать парсер стен открытых и закрытых групп Facebook, работающий в обход API с использованием прокси. Есть ~10 групп, на стенах которых каждый день появляются 10-150 новых публикаций. Требуется регулярно проверять группы на ...
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Нужен специалист или начинающий специалист по asp.net.
Есть несколько заданий, вот одно из:
Используя удаленный доступ к таблице Roster БД critters.mdb, выполнить следующее.
С помощью строки ввода пользователь вводит Id игрока (поле playerid). По нажатии кнопки Показать выводится вся информация (запись) об этом игроке.
Разработать два варианта формы: допускающей атаку внедрением и предотвращающей вывод всех записей таблицы.
Все подробно еще поясню, базу данных предоставлю. По оплате договоримся.
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