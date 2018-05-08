Синхронизация остатков с поставщиком

Здравствуйте. Необходимо сделать синхронизацию остатков с 2 поставщиками через csv файл. Сайт сделан на Webasyst Shop Script. Товары которых нет в наличии нужно чтобы автоматически опускались вниз при любой сортировке товара и вместо кнопки купить нужно чтоб появлялась надпись "нет в наличии". Также, нужно, чтоб на некоторые товары можно было поставить вручную наличие (например если у поставщиков этот товар закончился, но в офисе есть)