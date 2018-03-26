Составить запрос для импорта в базу

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки134 просмотра
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Перестали импортироваться материалы в базу сайта (joomla 3.8), в логах указана Ошибка экспорта данных в базу данных: Truncated incorrect DOUBLE value: 'com_content.article.1'

пробовали различные запросы, но ошибка остаётся, хотя в базе только 500к материалов

INSERT INTO `ixbgl_assets` SET `parent_id` = '55', `lft` = 21, `rgt` = 22, `level` = 3, `name` = 'com_content.article.1'+(200000000+ id), `title`  =

INSERT INTO `ixbgl_assets` SET `parent_id` = '55', `lft` = 21, `rgt` = 22, `level` = 3, `name` = 'com_content.article.1'+FLOOR(RAND()*(20 0000000)), `title`  =

INSERT INTO `ixbgl_assets`(`parent_id`,`lft`,`rgt`,`level`,`ti tle`,`rules`,`name`) SELECT '55', 21, 22, 3, '%title1%', '{"core.admin":{"7":1}," core.manage":{"6":1},"core .create":{"3":1},"core.delete" :[],"core.edit":{"4":1}," core.edit.state":{"5":1}," core.edit.own":[]}', 'com_content.article.1'+201000+MAX(id) FROM `ixbgl_assets`;

нужно составить корректный запрос для корректного импорта

цену и срок пишите в проекте, полный запрос здесь https://yadi.sk/i/uvcuxNf53V9sfm

6 лет назад
20180326
38 летБеларусь
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
2 отзыва(-1)
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