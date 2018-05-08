Доработка проекта на yii2

Требуется доработать проект.

Технологии которые сейчас в проекте yii2, vuejs, bootstrap

anticorr6.sfu-kras.ru

bitbucket.org/vital000/an...

Задачи:

1. Рефакторинг админ панели. Убрать из бакенда vuejs, максимально упросить для дальнейшей разработки.

2. Правки фронтенда. После каждого вопроса в тестах выводить из базы правильный или нет был ответ.

3. Бывает вылетает ошибка преобразования типов в тестах. Надо устранить.

4. Восстановить порядок прохождения тестов. Чтобы нельзя было проходить последующий тест без прохождения предыдущего.

5. Сделать возможность прохождения тестов в модулях если нет тем.

6. Разобраться с подвопросами в вопросах.

В целом задичи если не совсем понятны, могу по скайпу показать что именно необходимо доделать.

Для внешней части есть дизайн. Есть готовая верстка части элементов в купленном шаблоне.

drive.google.com/file/d/1...

Требуется грамотный специалист, этот проект пробовали уже доработать несколько фрилансеров. Пока особо без результативно.

Оплата через безопасную сделку.

В целом требуется привести проект в порядок чтобы все работало без багов.

Если не бот: 1+1=?