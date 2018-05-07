Вёрстка и программная часть для лендинга

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок225 просмотров
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Необходимо сделать адаптивную вёрстку и программную часть для лендинга. Остаточной дизайн еще в процессе. Прикладываю примерный вид сайта.В наличии макет в psd формате. 

Необходимые скрипты: 

1. Fancybox или аналог для открытия полных изображений из портфолио 

2. Анимация через скрипт WOW, как тут: http://landing-order.ru 

В программной части необходимо сделать следующее: 

1. Отправку заказа на e-mail после отправки формы пользователем 

2. Отправку информации по SMS на телефон администратора, когда поступает новый заказ (можете выбрать сервис на своё усмотрение) 

3. Добавление заказа в базу данных 

4. Калькулятор расчета тарифного плана 

5. Регистрация пользователя (изменение пароля) 

6. Отображение активного и прошлых заказов на странице пользователя. 

7. Админ панель необходима на WordPress 

8. Каждый заказ имеет 4 статуса: новый, в работе, аннулирован, оплачен. В Admin-панели этот статус должен легко меняться. 

9. Какой-нибудь фильтр для поиска заказов (как минимум, по статусу и по e-mail клиента). 

10. Механизм для проведения SPLIT-тестов и последующий просмотр результатов. 

11. Сохранение всех UTM-меток в базу данных (но без дублирований, чтобы F5 не добавлял новые записи в базе). И у каждого заказа в Admin-панели должны отображаться UTM-метки, которые привели этого клиента. 

12. Мелкие детали, которые посчитаете нужным сделать на своё усмотрение

Обязательные требованияПишите свои цены и сроки. 

Без предоплаты. Также возможен вариант оплаты частями. 

Сделали верстку - получили оплату, сделали программную часть - получили оплату. 

Оплата: ЯндексДеньги, перевод на карту .

6 лет назад
vape
37 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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