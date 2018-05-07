Вёрстка и программная часть для лендинга

Необходимо сделать адаптивную вёрстку и программную часть для лендинга. Остаточной дизайн еще в процессе. Прикладываю примерный вид сайта.В наличии макет в psd формате.

Необходимые скрипты:

1. Fancybox или аналог для открытия полных изображений из портфолио

2. Анимация через скрипт WOW, как тут: http://landing-order.ru

В программной части необходимо сделать следующее:

1. Отправку заказа на e-mail после отправки формы пользователем

2. Отправку информации по SMS на телефон администратора, когда поступает новый заказ (можете выбрать сервис на своё усмотрение)

3. Добавление заказа в базу данных

4. Калькулятор расчета тарифного плана

5. Регистрация пользователя (изменение пароля)

6. Отображение активного и прошлых заказов на странице пользователя.

7. Админ панель необходима на WordPress

8. Каждый заказ имеет 4 статуса: новый, в работе, аннулирован, оплачен. В Admin-панели этот статус должен легко меняться.

9. Какой-нибудь фильтр для поиска заказов (как минимум, по статусу и по e-mail клиента).

10. Механизм для проведения SPLIT-тестов и последующий просмотр результатов.

11. Сохранение всех UTM-меток в базу данных (но без дублирований, чтобы F5 не добавлял новые записи в базе). И у каждого заказа в Admin-панели должны отображаться UTM-метки, которые привели этого клиента.

12. Мелкие детали, которые посчитаете нужным сделать на своё усмотрение

Обязательные требованияПишите свои цены и сроки.

Без предоплаты. Также возможен вариант оплаты частями.

Сделали верстку - получили оплату, сделали программную часть - получили оплату.

Оплата: ЯндексДеньги, перевод на карту .