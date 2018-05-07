AJAX & Wordpress

Задача пока не сформирована до конца, но смысл опишу, ибо уже есть такое в миру...

Вопрос в том, чтобы привести работу движка Wordpress и темы, включенной на нём, в режим работы загрузки страниц и их содержимого с помощью AJAX.

Главная цель - уйти от момента видимой перезагрузки страниц, что как раз средствами AJAX и решается.

Ну вот в основном и всё )) Можно ли такое реализовать в WP? Как вижу, отдельным модулем\скриптом, а или может плагином - не важно. Суть чтобы можно было, верстая шаблон темы с нуля, подключить такой скрипт\плагин, и наслаждаться AJAX загрузкой страниц.

Вопрос открыт с работой URL, ввиду того, что поисковые системы индексируют страницы по отдельным URL.

Тут 2 варианта:

1. Использовать рекомендации поисковых систем для AJAX сайтов. Читать тут: https://yandex.ru/support/webmaster/robot-workings/ajax-indexing.xml

Главная "заморочка" тут - создание копии "правильной" страницы с контентом, ну по тексту хелпа Яндекса понятно будет, если кто не в теме. Хотя может и еще что-то выползет.

2. Или же всё-таки менять URL на новый, как он есть в движке - но можно ли так делать, я не знаю.

Вот. Интересует реализация. Интересует бюджет, который тоже не резиновый, т.к. такая реализация просто нужна, не под проект, ну просто вот нужна - надоели мигающие\висящие страницы при загрузке ))