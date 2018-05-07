Скрипт для работы с CSV или XLS файлами. Сравнение строчек.

Если коротко то суть задачи:

На вход подается 2 файла csv или эксель не имеет значения.

Идет построчное сравнение на совпадение данных в указанных колонках. (Они всегда одинаковые)

При совпадении заносим данные в 3й файл по определенному шаблону.

Более подробно со скринами и файлами написал в заметках дропбокса:

https://paper.dropbox.com/doc/0mgQeihGggUGTQNSlf9fk?_tk=share_copylink

Абсолютно без разницы на чем будем написана программа: питон, C#, js или что угодно, функционал минимален и только такой. Чем будет дешевле тем лучше.