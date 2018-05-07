Интернет-магазин

$35
Веб-программированиеЗакрытнет заявок139 просмотров
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Есть интернет-магазин (тестовая площадка iqstudio.pro) из которого нужно сделать площадку для сдачи в аренду оборудования. 

Все плагины типа "easy booking" работают таким образом, что клиент вынужден указывать дату и время начала/конца аренды для каждого товара. Это неудобно. 

Есть классный плагин Calculated Fields Form 

форма калькулятора 2 -это то, что мне нужно 

Мне его необходимо как-то интегрировать в форму корзины/заказа, 

чтобы обсчитывать стоимость заказа соответственно сразу для всех позиций. 

Пример правильной реализации www.rentaphoto.com/ 

Так же нужна небольшая доработка отображения заказа. Нужно чтобы клиент видел цену со скидкой попозиционно, а не в сумме в итоговой строке.

6 лет назад
vape
37 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад