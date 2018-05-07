Есть интернет-магазин (тестовая площадка iqstudio.pro) из которого нужно сделать площадку для сдачи в аренду оборудования.

Все плагины типа "easy booking" работают таким образом, что клиент вынужден указывать дату и время начала/конца аренды для каждого товара. Это неудобно.

Есть классный плагин Calculated Fields Form

форма калькулятора 2 -это то, что мне нужно

Мне его необходимо как-то интегрировать в форму корзины/заказа,

чтобы обсчитывать стоимость заказа соответственно сразу для всех позиций.

Пример правильной реализации www.rentaphoto.com/

Так же нужна небольшая доработка отображения заказа. Нужно чтобы клиент видел цену со скидкой попозиционно, а не в сумме в итоговой строке.