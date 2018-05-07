Создать дополнительную страницу на сайт

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок219 просмотров
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Создать дополнительную страницу на сайт. Сайт php на самописной админке.

Страница будет на подобии http://3390017.ru/parkovochnoe-oborudovanie-ap-pro/ , только не с оборудованием, а с фотографиями. Боковое меню, данной страницы, будет содержать разные разделы фото.  Когда страница будет готова нужно будет добавить в основное меню дополнительный раздел с этой страницей.

Внимание: работаем по схеме постоплаты. 

Схема такая: вы делаете у себя на хостинге, показываете нам работу, мы платим, вы заливаете страницу. 

6 лет назад
Liudmila_V
Людмила 
33 годаРоссия
7 лет в сервисе
Была
3 года назад