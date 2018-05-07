Создать дополнительную страницу на сайт. Сайт php на самописной админке.

Страница будет на подобии http://3390017.ru/parkovochnoe-oborudovanie-ap-pro/ , только не с оборудованием, а с фотографиями. Боковое меню, данной страницы, будет содержать разные разделы фото. Когда страница будет готова нужно будет добавить в основное меню дополнительный раздел с этой страницей.

Внимание: работаем по схеме постоплаты.

Схема такая: вы делаете у себя на хостинге, показываете нам работу, мы платим, вы заливаете страницу.