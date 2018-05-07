Настроить шаблон Wordpress по заданию

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки166 просмотров
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  • Разобраться как на этом шаблоне создавать профили пользователей с логином и паролем, добавить форму регистрации.
  • Оформить главную страницу по нашим материалам
  • Сделать на сайте Галерею
  • Разобраться как закреплять темы
Установленный шаблон: Disputo

Его демо: http://forumix.egemenerd.com/login/ 

WordPress
6 лет назад
guest_15256914854673
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад