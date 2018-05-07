Настроить шаблон Wordpress по заданию

Сайт на Opencart 2 еле работает, скорее всего связано с некорректной структурой и огромным числом подрубрик, но могут быть и другие варианты. Пример: https://tools.pingdom.com/#!/TC1Vp/http://shop.moytop.com/modelnye-chekhly-avtolider/ Нужно сделать, чтобы все летало мгновенно как в демо-шаблоне, неважно сколько товаров ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
- Разобраться как на этом шаблоне создавать профили пользователей с логином и паролем, добавить форму регистрации.
- Оформить главную страницу по нашим материалам
- Сделать на сайте Галерею
- Разобраться как закреплять темы
Его демо: http://forumix.egemenerd.com/login/
- Похожие заказы
- Веб-программирование7 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно программист на доработку wp сайта , задачи мелкие и постоянные .Веб-программирование12 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день. В категории магазина показываются по 5 товаров. Следующие 5 покажутся при нажатии на кнопку ("Показать следующие 5"), НО если заданы параметры фильтрации, например, То следующие товары не будут соответствовать заданным условиям. То-есть как-то неправильно ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт6 лет назад
- $10
Здравствуйте. Есть подробное тех.задание на разработку большого проекта, похожего по функционалу на beregifiguru.ru Нужно изучить ТЗ, предложить варианты реализации, примерные сроки и стоимость (с прицелом на дальнейшее сотрудничество по разработке, если ваша оценка и комментарии будут наиболее ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется внести правки на сайт и разработать новые разделы. ссылка на сайт: [url=https://www.twocapitals.com/]https://www.twocapitals.com[/url] Примерное техническое задание в приложении.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
есть сайт на битриксе его нужно доработать. Пишите в лс.Веб-программирование5 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо вывести ocFilter Opencart на главную страницу сайта с переходом на созданную страницу со всем товаром магазина.Закрыт6 лет назад
Есть интеграция отдела продаж в АмоCRM и Zadarma. Интеграция настроена таким образом, что все входящие попадают на ответственного менеджера. Проблема в том, что клиенты могут звонить в другие отделы, на другие сценарии входящих звонков. Но так ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Задача такая Текущая версия opecnart 1.5.4. На тестовом хостинге поднять Чистую Opencart 2.3 OcStore Из нашего существующего магазина на opencart 1.5 4 перенести все товары и категории, статьи, отзывы, опции, атрибуты, с сохранением url. Натянуть этот шаблон https://market.octemplates.net/templates/shopstore2 и ...Закрыт6 лет назад
Нужно сделать скрипт для вывода контента. 1. Фото подставляются из определенных url 2. Имена из переменных 3. Иконка клуба в шапке из url 4. Название клуба из переменной 5. Бэкграунд и окно вывода значений статично. Подвижно только поле с ...Закрыт6 лет назад